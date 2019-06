Auf die Sachsen-Anhalter kommt eine Hitzewelle zu und mit ihr steigt die Gefahr für Waldbrand. In Nächten bleibt es tropisch.

Leipzig (dpa) l Die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen könnten in den kommenden Tagen zunehmend ins Schwitzen kommen. Liegen die Temperaturen am Montag noch bei 31 bis 32 Grad, sind es am Dienstag schon 35 bis 36, in Großstädten können es sogar 38 werden, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Leipzig am Montag. Die Nacht zu Mittwoch wird voraussichtlich tropisch, das heißt, die Temperaturen sinken nicht unter 20 Grad. Am Mittwoch selbst kann es bis zu 39 Grad heiß werden. "Es ist aber nicht auszuschließen, dass mancherorts auch die 40 Grad geknackt werden", sagte der DWD-Sprecher.

Wegen der Trockenheit steigt auch die Waldbrandgefahr. Vor allem in Brandenburg, Nordsachsen und im westlichen Teil von Sachsen-Anhalt steigt das Risiko. Hier wird die höchste Gefährdungsstufe 5 erreicht, eine sehr hohe Waldbrandgefahr.

Karte des Deutschen Wetterdienstes zur aktuellen Waldbrandgefahr in Deutschland.