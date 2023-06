Die Menschen in Sachsen-Anhalt müssen sich auf ein bewölktes und regnerisches Wochenende einstellen. Am Freitagvormittag treten örtlich Gewitter auf.

Magdeburg - Die Menschen in Sachsen-Anhalt müssen sich auf ein bewölktes und regnerisches Wochenende einstellen. Am Freitagvormittag treten örtlich Gewitter auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Am Nachmittag ziehen die Gewitter ab.

„Der Freitag hat einen sehr unbeständigen Charakter“, sagte ein Sprecher des DWD. Der Morgen und Nachmittag werden stark bewölkt bis bedeckt und leicht regnerisch. Die Temperaturen liegen zwischen 21 und 24 Grad, im Harz zwischen 17 und 21 Grad. „Kurzzeitig kann auch mal die Sonne rauskommen“, sagte der Sprecher. Der Abend sei trocken und sonnig. Die Nacht zum Samstag wird meist locker bewölkt. Die Temperaturen gehen auf 14 bis 10 Grad zurück.

Der Samstagvormittag soll bewölkt werden mit leichtem Regen ab dem Mittag. Am Abend klingt der Regen ab. Die Höchsttemperaturen betragen 21 bis 25 Grad, im Harz 17 bis 22 Grad. Die Nacht zum Sonntag wird laut DWD stark bewölkt und regnerisch. Die Tiefstwerte betragen 15 bis 11 Grad.

„Der Sonntag wird der beste Tag am Wochenende“, sagte der Sprecher. Am Sonntag wechseln sich Sonne und Wolken ab - meist ohne Regen. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 24 Grad, im Harz zwischen 17 und 20 Grad. „Der Wind wird recht kräftig“, sagte der Sprecher. Es weht mäßiger Wind mit lokalen Windböen. Die Nacht zum Montag wird wechselnd bewölkt und meist trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 14 und 10 Grad.