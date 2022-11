Nach den milden Temperaturen der vergangenen Tage wird das Wetter in Sachsen-Anhalt ungemütlich. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Sturmböen. Das sind die aktuellen Aussichten.

Auf dem Brocken kann es in den kommenden Tagen zu schweren Sturmböen kommen.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR – Schwach ausgeprägte Tiefdruckausläufer bringen in den nächsten Tagen kühle Meeresluft von Westen her nach Sachsen-Anhalt und können dabei für schwere Sturmböen sorgen. Vor allem auf dem Brocken und im Harzumland kann es gefährlich werden.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Sinkende Temperaturen und Regen erwartet

Der Dienstag startet in Sachsen-Anhalt laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) meist bedeckt und teils neblig-trüb bei gelegentlichen Regenschauern. Ab Mittag reißt die Wolkendecke auf, die Temperaturen erreichen noch einmal Höchstwerte von bis zu 19 Grad, im Harz bis zu 17 Grad.

Die Nacht zum Mittwoch beginnt anfangs klar, später ziehen neue Wolkenfelder auf. Die Temperaturen gehen auf 10 bis 5 Grad zurück.

Deutscher Wetterdienst warnt vor schweren Sturmböen auf dem Brocken

Vor allem auf dem Brocken erwartet der DWD am Dienstag schwere Sturmböen bis 95 km/h, im Harzumfeld sind einzelne Windböen bis 60 km/h möglich. Auch in den kommenden Tagen rechnet der DWD mit teils schwerem Sturm auf dem Brocken, eine Wetterbesserung ist bis zum Ende der Woche bislang nicht in Sicht.

Aktuelle Wettervorhersage: Weiter stürmisches Wetter in Sachsen-Anhalt

Am Mittwoch wechseln sich Sonne und Wolken ab, gelegentlich kann es Schauer geben. Die Temperaturen erreichen maximal 16 Grad, im Harz bis 14 Grad. Die Nacht zum Donnerstag bleibt weitgehend trocken, es werden Tiefstwerte von bis zu 4 Grad erwartet.

Auch am Donnerstag bleibt es stark bewölkt, aber trocken. Erst am Freitag ist mit neuen Regenschauern bei maximal 13 Grad zu rechnen. Es bleibt weiterhin stürmisch.