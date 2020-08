Am Wochenende ist in Sachsen-Anhalt ein wilder Wetter-Mix zu erwarten. Sonntag könnte es auch gewittern. Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB

In Sachsen-Anhalt wird es viele Wolken, Regen und Sonne am Wochenende geben. Es soll höchstens 20 Grad warm werden.

Magdeburg (dpa) l Ein Mix aus vielen Wolken, etwas Regen und auch ein wenig Sonne bestimmt das Wettergeschehen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen am Wochenende. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig am Freitag mitteilte, zieht der zeitweilige Regen nach Osten ab. Ab und an lässt sich dann die Sonne blicken. Auf dem Brocken in Sachsen-Anhalt herrscht noch Sturm.

Der Samstag präsentiert sich zumeist wolkenverhangen, aber es bleibt niederschlagsfrei. Die Temperaturen bewegen sich tagsüber zwischen 15 und etwa 20 Grad. Erst im Verlauf des Sonntags muss wieder mit Schauern und Gewittern gerechnet werden.