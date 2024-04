Unser Test zeigt: In dem Restaurant im Norden der Stadt können die Gäste erleben, wie traditionelle Gerichte durch ungewöhnliche Kombination gewinnen. Dabei hält die Speisekarte einige Überraschungen bereit.

Wie es sich in der „Villa Lilo“ in Haldensleben speisen lässt

In einem alten Villenviertel lädt das Restaurant „Villa Lilo“ ein.

Haldensleben/MZ - Das Winchen war schuld. So wurde Sascha Oldenburgs Großmutter Alwine Winichen von allen genannt. Das Winchen weckte bei dem heute 35-Jährigen schon als Kind die Lust am Kochen. Aus Winchens Kochtopfgucker ist der Chef einer Firma geworden, in der sich alles um Essen dreht.