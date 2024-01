Magdeburg/Halle (Saale). – Tief Gertrud sorgt ab Mittwoch auch in Sachsen-Anhalt für sinkende Temperaturen und Glätte. Doch bereits in der Nacht kann es auf den Straßen gefährlich werden.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für den Süden und die Mitte Deutschlands zum Teil Unwetterwarnungen veröffentlicht. Wie sich die Lage in Sachsen-Anhalt entwickelt.

Wetter: Warnung vor Frost, Schnee und Glätte in Sachsen-Anhalt

Der Deutsche Wetterdienst hat am Dienstag eine amtliche Warnung vor Glätte, Frost und Schneefall für ganz Sachsen-Anhalt herausgegeben. Die Warnung gilt aktuell von Dienstag, 16. Januar, 18 Uhr bis Mittwoch, 17. Januar, 10 Uhr.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Warnung verlängert oder ausgeweitet wird. Auf dem Brocken sind in der Nacht zudem Sturmböen und Schneeverwehungen möglich.

Eine amtliche Unwetterwarnung für Sachsen-Anhalt lag am Dienstagabend zunächst noch nicht vor.

Wettervorhersage: So wird das Wetter in Sachsen-Anhalt am Mittwoch

Am Mittwoch ist in Sachsen-Anhalt mit Höchsttemperaturen um den Gefrierpunkt zu rechnen. Nachdem der Himmel am Vormittag zunächst aufklart, rechnet der DWD am Nachmittag in weiten Teilen des Landes mit Schnee.

In der Nacht sinken die Temperaturen bis unter den Gefrierpunkt, erst allmählich lässt der Schnee nach. Auf dem Brocken ist erneut mit Sturmböen zu rechnen.