Am 27. Januar 2025 beginnen in Sachsen-Anhalt für etwa 200.000 Schüler die Winterferien. Hier gibt es Tipps für die schönsten Ausflugsziele und Ideen für Unternehmungen und Veranstaltungen.

Magdeburg/Halle (Saale). - Bald gehen sie los: Vom 27. bis 31. Januar sind in Sachsen-Anhalt Winterferien. Damit an den freien Tagen keine Langeweile aufkommt, gibt es hier einige Tipps für die schönsten Ausflüge und spannendsten Unternehmungen in Sachsen-Anhalt.

Ferienprogramm: Auf frostiger Reise im Magdeburger Zoo

Im Magdeburger Zoo geht es in den Winterferien auf eine frostige Reise. Das Ferienprogramm führt die Kinder ins tiefe Sibirien und die Regenwälder Südamerikas. Die Kleinen erfahren, wie sich die Tiere an die Kälte anpassen, probieren, wie sich Bienen warmhalten, und erfahren, was Tiere in den Gebieten machen, wo der Winter gar nicht kalt ist. Außerdem basteln die Kinder Futter für Wildvögel, das sie dann mit nach Hause nehmen dürfen.

Kunstprojektwoche "Bande 25" im Schauspielhaus Magdeburg

Das Magdeburger Schauspielhaus verwandelt sich in ein Labor für Veränderung! Die "Bande 25" lädt Kinder zwischen acht und 18 Jahren zu einer mehrtägigen Kunstprojektwoche mit abschließendem Fest ein.

Taschenlampenführung durch das Museum Wolmirstedt

Bei der Taschenlampenführung können Kinder von fünf bis zehn Jahren das Wolmirstedter Museum erkunden und spannende Geschichten über die Ausstellung erfahren.

Schreibwerkstatt im Winckelmann-Museum Stendal

Die Sonderausstellung „Wilhelm Höpfners Bilder“ im Stendaler Winckelmann-Museum präsentiert zum ersten Mal die unpublizierten Bilderbücher des Magdeburger Künstlers. Beim Ferienworkshop sind dann Kreativität und Fantasie der Kinder gefragt. Unter Anleitung der Autorin Diana Kokot erarbeiten sie eigene Texte zu den Bildergeschichten und erwecken sie mit neuen Ideen zum Leben.

Lampionführung durch die Burger Innenstadt

Wenn es abends dunkel wurde, dann drehte der Nachtwächter früher seine Runden durch die Gassen von Burg. Diebesgesindel nahm er fest und grüßte stets den Türmer. Doch auf welchem Turm? Und was hat es mit dem Diebesgesindel auf sich? Bei der Lampionführung gibt der Nachtwächter auch in den Winterferien Antworten auf alle Fragen.

Besuch beim Schlossgespenst in Wernigerode

Ein Märchenschloss ohne Gespenst - das gibt es nicht. Auch im Wernigeröder Schloss spukt es, zumindest in den Winterferien. Bei einer Führung durch das Schloss wird das Gespenst besucht.

Taschenlampenführung in Rübeland

Für kleine Höhlenforscher geht es bei einer Führung mit Helm und Taschenlampe durch die Tropfsteinhöhlen in Rübeland. Die Entdeckungsreise führt ins "Reich der Finsternis", vorbei an beeindruckenden Tropfsteingebilden und tierischen Höhlenbewohnern.

Kreative Woche in der Kulturfabrik Haldensleben

Die Kulturfabrik Haldensleben veranstaltet eine kreative Woche für alle Ferienkinder. Bei einem Escape-Game, Tanzworkshops, Bastelstunden und Programmierworkshops kommt keine Langeweile auf.

Spielerische Entdeckungstour im Stadtmuseum Halle

In der Sonderausstellung "Spiel mit!" des Stadtmuseums in Halle können Kinder auf Entdeckungstour gehen. Dabei können sie sich handwerklich und künstlerisch ausprobieren und natürlich ganz viel spielen.

Kreativ-Workshop im Krokoseum Halle

Für die zwölfte Kinderstadt im Krokoseum Halle werden visionäre Köpfe und einfühlsame Architekten gesucht. Kinder der Klassenstufen 1 bis 4 können in diesem Kreativ-Workshop Ideen für die Spielstationen der Kinderstadt 2025 sammeln.

Rückkehr der Giganten - Lichterwelten im Zoo Halle

Unter dem Motto "Rückkehr der Giganten" erstrahlen im Bergzoo Halle über 15.000 Lichter in teils fantastischen und teils realistischen Figuren. Die Ausstellung entführt die Kinder in die Welt der Nachkommen der Dinosaurier, als gigantische Säugetiere, Fische und Vögel nach dem Untergang der Großechsen die Herrschaft über den Planeten übernahmen.

Zeichenwerkstatt im Bauhaus-Museum Dessau-Roßlau

In der Winterwerkstatt mit Künstlerin Anna Gille im Bauhaus-Museum Dessau-Roßlau dreht sich alles um die digitalen Landschaften in Computerspielen. Die sind spannend und voller Details, die nur darauf warten, erkundet und gezeichnet zu werden.

Gemeinsam ein Spiel erfinden im Luthermuseum Eisleben

Seit Anbeginn der Zeit spielen Menschen gern. Selbst während des Bauernkriegs gab es Spiele wie „Böse Sieben“ oder Karnöffel. Im Ferienworkshop im Luthermuseum Eisleben können Kinder und Jugendliche gemeinsam ein Spiel erfinden, in dem Macht und Besitz aufgeteilt werden. Aus verschiedenen künstlerischen Materialien und mit kreativen Techniken werden Spielbretter, Figuren oder Spielkarten gebastelt.

Im Industrie- und Filmmuseum Wolfen einen Stop-Motion-Film erstellen

Im Industrie- und Filmmuseum Wolfen können Kinder in den Winterferien vor verschiedenen Kulissen ein eigenes Daumenkino erstellen. Am Ende soll aus einzelnen Fotos ein ganzer Film entstehen. Außerdem kann sich in analoger Fotografie ausprobiert werden.

Ferienaktionen im Naumburger Dom

Im Naumburger Dom können Kinder in die Rolle des Glasers, Steinmetzes, Baumeisters oder Handwerkers schlüpfen und ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Auch der Dom mit seinen Kunstwerken wird erkundet.