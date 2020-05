Land sucht wieder besonders innovative Forscher und Unternehmer aus Sachsen-Anhalt. Es geht um 80.000 Euro Preisgeld.

Magdeburg (dpa) l Ab sofort können sich Wissenschaftler und Unternehmer wieder um Sachsen-Anhalts höchstdotierten Innovationspreis bewerben. "Gerade in der Corona-Krise und insbesondere für die Zeit danach sind wir noch stärker auf Innovationen angewiesen", erklärte Wirtschafts- und Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) zum Start für den "Hugo-Junkers-Preis 2020" am Montag in Magdeburg. Bis zum 1. Oktober könnten innovative Projekte eingereicht werden.





Grundlagenforschung und angewandte Forschung sind ebenso gefragt wie Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle. Einen Sonderpreis gibt es in diesem Jahr im Themenschwerpunkt "Applied Interactive Technologies". Gesucht würden interaktive Technologien aus dem Games-Bereich, die Prozesse und Produkte in Unternehmen verbessern könnten.

80.000 Euro Preisgeld

Das Preisgeld umfasst insgesamt 80.000 Euro. Die Auszeichnungen sollen am 2. Dezember in Halle verliehen werden.