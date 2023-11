Am 27. November öffnet der Weihnachtsmarkt in Wittenberg dieses Jahr seine Türen. Kulinarische Angebote, Musik und mehr – auf die Besucher des Weihnachtsmarktes wartet jede Menge Programm.

Der Marktplatz in Lutherstadt Wittenberg bietet eine einzigartige Kulisse für den Weihnachtsmarkt. Am 27. November 2023 eröffnet der Markt wieder.

Wittenberg/DUR/CNI. Der Weihnachtsmarkt in Wittenberg findet auch in diesem Jahr wieder statt. Los geht es am 27. November 2023. Der Marktplatz verwandelt sich in der Vorweihnachtszeit in eine leuchtende Landschaft mit zahlreichen kulinarischen und kulturellen Angeboten.

Neben der Weihnachtshütte für Kinder im Märchenwald, die täglich von 15 bis 18 Uhr öffnet, gibt es auch wieder eine Weihnachtsmannhütte.

Lesen Sie auch: Weihnachtsmärkte in Sachsen-Anhalt: Öffnungszeiten, Lage und Programm

Wann findet der Weihnachtsmarkt in Wittenberg 2023 statt?

Eröffnung: 27. November 2023 um 18 Uhr

um Ende: 29. Dezember 2023

Reguläre Öffnungszeiten:

Montag bis Sonntag 11 bis 20 Uhr

Gastronomie bis 22 Uhr

Am 24. und 25. Dezember bleibt der Weihnachtsmarkt geschlossen. Am 3. und 17. Dezember von 13 bis 18 Uhr findet in Wittenberg ein verkaufsoffener Sonntag statt und der der Einzelhandel öffnet zusätzlich zum Weihnachtsmarkt.

Video: Der Weihnachtsbaum für den Wittenberger Markt ist da (Kamera: Thomas Klitzsch, Schnitt: Christian Kadlubietz)

Wo findet der Weihnachtsmarkt in Wittenberg statt?

Der Weihnachtsmarkt in Wittenberg findet auf dem historischen Marktplatz vor dem Alten Rathaus statt. Dort soll auch wieder ein Riesenrad stehen.

Wittenberger Weihnachtsmarkt 2023: Programm

Neben zahlreichen Buden und Ständen mit weihnachtlichen Köstlichkeiten sowie dem Riesenrad gibt es auf dem Weihnachtsmarkt in Wittenberg jeden Tag ein vielfältiges Programm.

Unter anderem treten am 28., 29. und 30. November sowie am 1. Dezember verschiedene Kitas der Stadt auf. Beginn ist jeweils um 16 Uhr. Am 6. Dezember gibt es in der Zeit von 15 bis 17 Uhr einen Nikolaustag für Kinder. Um 16 Uhr treten Tinas Tanzmäuse auf.

Highlights des Weihnachtsmarkts in Wittenberg 2023

Auf dem Wittenberger Weihnachtsmarkt gibt es auch im Jahr 2023 so manches Highlight. Am 17. Dezember um 17 Uhr findet unter anderem eine Weihnachtsmann-Quad-Tour statt. Zu den zahlreichen musikalischen Angeboten auf dem Weihnachtsmarkt gehören Konzerte, etwa mit dem Gospelchor am 23. Dezember oder auch ein orthodoxes Weihnachtskonzert am 26. Dezember.

Auch rund um den Weihnachtsmarkt auf dem zentralen Marktplatz gibt es in Wittenberg weihnachtliche Angebote in der Adventszeit zu entdecken. So findet auch in diesem Jahr wieder der Weihnachtsmarkt der Vereine vom 8. bis 10. Dezember auf dem nördlichen Kirchplatz an der Stadtkirche statt.

Veranstalter des Wittenberger Weihnachtsmarktes ist der örtliche Gewerbeverein in Kooperation mit der Agentur Coex in Cottbus.