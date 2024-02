Auch 2024 wird es insgesamt sechs Blitzermarathons in Sachsen-Anhalt geben. Wo Bußgeld-Gefahr droht und worauf sich Pendler gefasst machen müssen.

Blitzermarathons stehen an - Wer neben Autofahrern noch aufpassen muss

Verkehrskontrollen in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt werden in insgesamt sechs Aktionswochen neben Autofahrern auch Lkw und Busse kontrolliert.

Magdeburg/Halle. - Autofahrer aufgepasst: Die Polizei in Sachsen-Anhalt wird sich auch im Jahr 2024 wieder an den bundesweiten Blitzermarathons beteiligen.

Lesen Sie auch: Autofahrer aufgepasst! Blitzer in Magdeburg: Hier lauern ab Montag die Radarfallen

Bei den Blitzer-Aktionswochen unter dem Namen "Roadpol" ist laut Innenministerium Sachsen-Anhalt das Hauptziel, die Zahl von Verkehrstoten und Schwerverletzten nach Verkehrsunfällen auf den Straßen zu reduzieren.

Lesen Sie auch: Blitzermarathon der Polizei gegen Raser - Experten kritisch

Roadpol ist eine Nicht-Regierungsorganisation (NGO), die aus einem Zusammenschluss von Verkehrspolizeien der Mitgliedsländer der Europäischen Union hervorgegangen ist.

Blitzermarathons in Sachsen-Anhalt: Wann und was wird kontrolliert?

Name der Kontrolle Zeitraum Truck & Bus I 19. bis 25. Februar 2024 Speed I/Speedmarathon 15. bis 21. April 2024/19. April (Speedmarathon) Truck & Bus II 13. bis 19. Mai 2024 Speed II 5. bis 11. August 2024 Focus on the Road 7. bis 13. Oktober 2024 Truck & Bus III 11. bis 17. November 2024

Auch interessant: So lief der organisierte „Blitzermarathon“ am Mittwoch in Halle

Was bedeutet "Truck und Bus"?

Die sechs Aktionswochen sind in Schwerpunkte unterteilt. Beispielsweise kontrollierte die Landespolizei Sachsen-Anhalts bei den drei Aktionswochen "Truck & Bus" im Jahr 2023 insgesamt mehr als 1.350 Fahrzeuge. Bei fast jedem zweiten angehaltenen Fahrzeug wurden Verstöße festgestellt, so das Innenministerium.

Vornehmlich wiesen die Fahrzeuge technische Mängel auf oder es gab Verstöße gegen die gesetzlich vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten. Bei fast 100 Fahrzeugen waren die Mängel so erheblich, dass die Weiterfahrt untersagt werden wusste. Betroffen sind besonders Lkw und Busse.

Lesen Sie auch: Achtung Kontrolle - Polizei nimmt Raser in Stendal ins Visier

Was bedeutet "Focus on the Road"?

Beim Kontrolltag "Focus on the Road" zum Thema Ablenkung im Straßenverkehr gab es im vergangenen Jahr über 130 Verstöße in Sachsen-Anhalt, bei denen Verkehrsteilnehmer verbotswidrig elektronische Geräte wie Mobiltelefone, Tablets oder Laptops nutzten haben.

Hier liegt auch der Fokus der Polizei: Kontrolliert werden Ablenkungen vom Auto-Fahren besonders in elektronischer Form.

Was bedeutet "Speed" oder "Speedmarathon"?

Bei den Speed-Kontrollen stehen zu schnelle Autofahrer Visier der Polizei. Kontrolliert wird mit Geschwindigkeitsmessgeräten. Beim Speedmarathon-Tag am 19. April 2024 gibt es besonders häufige Kontrollen auf den Straßen

Wann ist der Speedmarathon 2024 in Deutschland?

Am 19. April 2024 wird es in Deutschland einen Blitzermarathon geben. Dieser findet innerhalb der Aktionswoche gegen Raser vom 15. bis 21. April statt.