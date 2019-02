In Flechtingen grüßte im Februar schon der Frühling. Foto: Matthias Strauss

Strahlender Sonnenschein und frühlinghafte Temperaturen am Wochenende in Sachsen-Anhalt. In Flechtingen blüht es schon.

Flechtingen l Der Kalender zeigt es an: wir sind noch im tiefsten Winter. Doch die Natur ist schon etwas weiter. Die ersten Zeichen des kommenden Frühlings sind an Wochenende deutlich zu erkennen. Neben unzähligen Winterlingen blühen derzeit im Flechtinger Schloßpark (Landkreis Börde/Sachsen-Anhalt) auch schon Krokusse und Schneeglöckchen. Ein Blütenmeer statt Schnee und Eis. Dazu ein strahlend blauer Himmel. Und es soll noch besser werden. Temperaturen von frühlingshaften 16 Grad Celsius werden erwartet. Bilder In Flechtingen grüßte im Februar schon der Frühling. Foto: Matthias Strauss



Von Matthias Strauss

