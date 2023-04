„Deutschland will wieder verreisen“, so der Verband „Die deutsche Reisewirtschaft“ . Auch Reisebüros Sachsen-Anhalts sind für 2023 optimistisch.

Magdeburg - Bereits zu Ostern hat es viele Sachsen-Anhalter in die Frühlingssonne gezogen. Die meisten Reiselustigen wählten Ziele in Ägypten, auf den Kanaren und in die Türkei, gefolgt von den Balearen, den Malediven, Griechenland und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und auch für den Sommer atmet die Reisewirtschaft auf: „Die Frühbucher sind nach dem Corona-Stillstand zurück“, sagt der Präsident vom Verband „Die deutsche Reisewirtschaft“ (DRV) Norbert Fiebig. „Das stimmt uns optimistisch, was das gesamte Reisejahr 2023 betrifft.“