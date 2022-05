Gibt es Ungereimtheiten? In Arnstein wird spekuliert, wie die Radladerschaufel wirklich unter den Hammer kam.

Quenstedt/MZ - Ist im Zusammenhang mit dem beim Online-Marktplatz Ebay angebotenen Gemeindeeigentum der Stadt Arnstein wirklich alles so gelaufen, wie es Bürgermeister Frank Sehnert (parteilos) öffentlich mitgeteilt hat? Das zumindest mutmaßen einige Stadträte. Die offizielle Erklärung lautete: Die Kommune hat eine ausrangierte Klappschaufel für Radlader nur zum Preisvergleichen bei Ebay eingestellt, um sie später mit Kaufvertrag an einen anderen Interessenten außerhalb Ebays zu verkaufen und das Geld in die Stadtkasse zu zahlen.