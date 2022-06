Zahl der Drogentoten in Sachsen-Anhalt spürbar gestiegen

Halle (Saale)/dpa - Die Zahl der Drogentoten ist in Sachsen-Anhalt im Jahr 2020 leicht gestiegen. 34 Menschen starben am Konsum illegaler Drogen, wie das Statistische Landesamt in Halle am Freitag mitteilte. Das waren vier mehr als 2019 und 23 mehr als noch 2010.

Die Statistik umfasst Todesfälle infolge von Überdosierung, infolge langzeitigen Missbrauchs, Selbsttötungen aus Verzweiflung über die Lebensumstände oder unter der Wirkung von Entzugserscheinungen.

In den vergangenen fünf Jahren waren laut der Statistikbehörde durchschnittlich drei Viertel der an illegalen Drogen Verstorbenen männlich und der Großteil im Alter zwischen 30 und 40 Jahren.