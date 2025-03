Viele Staatsdiener in Sachsen-Anhalt gehen vorzeitig in den Ruhestand. Das sind die Gründe.

Zu viel Stress? Beamte in Sachsen-Anhalt fliehen in Ruhestand

Magdeburg. - Beamte in Sachsen-Anhalt gehen deutlich häufiger vorzeitig in den Ruhestand als in der Vergangenheit.