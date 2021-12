Zwei tote Wölfe in Sachsen-Anhalt gefunden - ein Tier wohl erschossen

Halle (Saale)/dpa - Zwei tote Wölfe sind in Sachsen-Anhalt im Bereich der Dübener Heide gefunden worden. Das teilte das Landesamt für Umweltschutz am Montag in Halle mit. Den Angaben zufolge wurde am Mittwoch voriger Woche ein junges weibliches Tier tot in einem Teich bei Reinharz (Landkreis Wittenberg) entdeckt.

Nach ersten Erkenntnisse hatte die Wölfin Schussverletzungen. Der Kadaver sei zur pathologischen Untersuchung ins Institut für Zoo- und Wildtierforschung Berlin transportiert worden, die Polizei ermittle.

Der illegale Abschuss streng geschützter Tiere sei eine Straftat, teilte das Landesamt mit. Eine ebenfalls junge Wölfin sei bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag an der Bundesstraße 100 bei Gräfenhainichen (Landkreis Wittenberg) gestorben.