Magdeburg - Das Ergebnis, das der X-Account „PrognosUmfragen“ gestern verbreitete, sieht auf den ersten Blick spektakulär aus. Auf 38 Prozent käme die AfD demnach in Sachsen-Anhalt, wenn jetzt Landtagswahl wäre. Die SPD müsste mit fünf Prozent gar um den Einzugs in Parlament fürchten. Doch offenbar gibt es massive Zweifel an der Seriosität des Accounts und an den von ihm verbreiteten Daten. Weil kein Impressum vorliegt, bleibt unklar, welche Person oder welche Organisation hinter ihm steckt. Auf eine entsprechende Anfrage des Bayrischen Rundfunks im Herbst dieses Jahres fiel die Antwort kryptisch aus. Namen wollte der Betreiber nicht nennen. Einzige Auskunft: Der Hauptsitz liege in Baden-Württemberg.