Magdeburg (dpa) - Der 1. FC Magdeburg hat nach drei Unentschieden in Serie wieder gewonnen. Die Elbestädter bezwangen Würzburger Kickers am Freitag mit 3:0 (1:0). Christian Beck (40. Minute) brachte den 1. FCM in Führung, Sören Bertram (62./Handelfmeter) und Tarek Chahed (79.) erhöhten vor 16 165 Zuschauern. Magdeburg blieb damit auch im neunten Ligaspiel nacheinander ungeschlagen.

In der ersten Hälfte sahen die Zuschauer ein verteiltes Spiel, bei dem es auf beiden Seiten an Struktur fehlte. Spielfluss kam weder bei den Gästen aus Würzburg noch beim FCM auf, so dass echte Torchancen zunächst ausblieben. Zwar wurde Würzburg im Spielverlauf dominanter, in Führung ging jedoch der FCM. Nach toller Spielöffnung durch Björn Rother flankte Dominik Ernst punktgenau auf Beck, der per Kopfball für die Führung sorgte.

Nach der Pause konzentrierte sich Magdeburg auf die Defensive, wartete auf Konter. Nachdem Schuppan der Ball an den ausgestreckten Arm gesprungen war, verwandelte Bertram (62.) den Strafstoß flach ins rechte Eck. Auch danach blieb der FCM defensiv stabil, ließ kaum etwas zu. Der eingewechselte Chahed (79.) entschied die Partie: Von Beck klug geschickt spielte er mit Charles Elie Laprévotte einen Doppelpass in den Strafraum und vollendete zum 3:0.

3. Liga

Homepage 1. FC Magdeburg

Facebook 1. FC Magdeburg

Twitter 1. FC Magdeburg

Youtube 1. FC Magdeburg