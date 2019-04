Magdeburg (dpa/sa) - Drei 15-jährige Jugendliche haben sich in Magdeburg mit einem Auto eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Die Beamten folgten dem Auto am Samstagabend, weil die Kennzeichen als gestohlen gemeldet worden waren. Auf der Flucht rammten die Jugendlichen ein parkendes Auto, wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte. Schließlich stießen sie mit zwei weiteren Autos zusammen und versuchten, zu Fuß zu flüchten. Die Polizei konnte die drei Jungen wenig später stellen.

Die Ermittlungen ergaben, dass die Jugendlichen den Wagen von der Vorbesitzerin gekauft und dann zuvor gestohlene Kennzeichen angebracht hatten. Details zum Autokauf sind der Polizei zufolge nicht bekannt. Die Beamten übergaben die 15-Jährigen ihren Eltern.