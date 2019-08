Halle (dpa/sa) - In Halle hat ein Mann ein 15-jähriges Mädchen sexuell belästigt. Der Unbekannte habe es unsittlich angefasst, teilte die Polizei in Halle am Samstagmorgen mit. Als das Mädchen daraufhin am Freitagabend laut schrie, sei der Mann in eine unbekannte Richtung verschwunden. Die Polizei sucht nun nach ihm.