Staßfurt (dpa/sa) - Bei einem Brand in einer Firma in Staßfurt (Salzlandkreis) ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von 150 000 Euro entstanden. Das Feuer breitete sich am Freitag im Ortsteil Neundorf auch auf eine Lagerhalle und ein angrenzendes Wohnhaus aus, wie die Polizei in Bernburg am Samstag mitteilte. Das Haus ist vorerst nicht bewohnbar, die fünf Bewohner blieben unverletzt. Als Brandursache gehe man derzeit von einem technischen Defekt aus, hieß es von der Polizei.