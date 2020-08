Klötze/Stendal (dpa/sa) - Ein Schaden von rund 150 000 Euro ist beim Brand eines Teleskopladers im zu Klötze gehörenden Ortsteil Neuferchau (Altmarkkreis-Salzwedel) entstanden. Wie die Polizei in Stendal mitteilte, hatte der 17-jährige Fahrer der Maschine bei der Arbeit am Donnerstag Rauch am Motor bemerkt und war abgestiegen. Als die Feuerwehr erschien, habe der Lader schon in Flammen gestanden und sei komplett abgebrannt, hieß es. Die Brandursache sei noch unklar. Es deute aber viel auf einen technischen Defekt hin, sagte ein Polizeisprecher.