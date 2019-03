Wiedemar/Halle (dpa) - 16 Menschen sind bei mehreren aufeinanderfolgenden Unfällen auf der Autobahn 9 in Richtung Berlin verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war nach bisherigen Erkenntnissen ein liegengebliebenes Auto am frühen Morgen die Ursache für die Karambolage zwischen Halle und Wiedemar im Landkreis Norsachsen. Insgesamt seien neun Fahrzeuge beteiligt gewesen. Die Fahrbahn in Richtung Berlin ist nach dem Unfall weiter gesperrt. Eine Umleitung sei eingerichtet worden.

Bericht Mitteldeutsche Zeitung