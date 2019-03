Aschersleben (dpa/sa) - An der Fachhochschule der Polizei in Aschersleben sind 173 Polizeianwärterinnen und Polizeianwärter ernannt worden. Für 68 Männer und 32 Frauen aus sieben Bundesländern startete damit am Freitag die Ausbildung zum Polizeimeister. Weitere 55 Männer und 18 Frauen aus neun Bundesländern nahmen ihr Studium zum Polizeikommissar auf, wie das Innenministerium in Magdeburg mitteilte. Im Laufe des vergangenen Jahres seien knapp 530 Anwärter eingestellt worden. Bis Ende 2019 sollen es laut Ministerium insgesamt sogar 550 sein.

Die Landesregierung hat das Ziel, bis zum Jahr 2021 mindestens 6400 Polizeibeamte im Dienst zu haben. Langfristig sollen es 7000 werden.

Nach sinkender Tendenz in den Vorjahren steigt die Zahl der Polizeivollzugsbeamten in Sachsen-Anhalt den Angaben zufolge ab diesem Jahr wieder an. Die vielen Ruhestandseintritte könnten durch die über 300 Polizeianwärter, die im Jahr 2019 ihre Ausbildung oder ihr Studium beenden, mehr als ausgeglichen werden. Es werde zu einer spürbaren Entlastung kommen.

Zum 2. Januar 2019 gab es den Angaben zufolge im Land knapp 5600 aktive Polizeivollzugsbeamte. In diesem Jahr wird demnach voraussichtlich die Zahl von 5960 erreicht, 2020 dann 6270 und im Jahr 2021 verfügt das Land laut Plan über 6500 Polizisten.

Fachhochschule Polizei Sachsen-Anhalt