Magdeburg (dpa/sa) - Ein Ladendieb hat in Magdeburg einen Supermarktdetektiv geschlagen und in den Oberarm gebissen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Detektiv den 18-Jährigen am Freitagnachmittag zunächst dabei beobachtet, wie er in einem Einkaufsmarkt Lebensmittel einsteckte und ohne zu bezahlen das Geschäft verließ. Er sei dem jungen Mann zu einer nahe gelegenen Haltestelle gefolgt, wo er ihn stellte und das Diebesgut zurückforderte. Dabei sei es zu dem Angriff gekommen. Trotzdem habe der Detektiv den Dieb so lange festhalten können, bis die Polizei eintraf, hieß es am Samstag.