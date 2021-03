Testsets mit Abstrichstäbchen liegen in einem Testzentrum. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild Jens Büttner

Magdeburg (dpa/sa) - Dem Sozialministerium in Magdeburg sind von Montag bis Dienstag 247 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Zudem seien 12 Sterbefälle im Zusammenhang mit dem Virus registriert worden. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner, die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, liegt nach Angaben des Sozialministeriums vom Dienstag derzeit bei 92,04 und damit über dem Wert vom Montag (89,99).

Seit Beginn der Pandemie wurden in Sachsen-Anhalt damit nun insgesamt 63 324 Corona-Fälle erfasst, 2557 Menschen sind an oder mit dem Virus gestorben. 90 Intensiv- und Beatmungsbetten in den Krankenhäusern sind mit Covid-19-Patienten belegt, 37 von ihnen werden beatmet.

Seit dem Impfstart Ende 2020 haben landesweit 128 388 Menschen die erste Spritze bekommen, 62 603 auch die zweite. Die Quote für die Erstimpfung liege derzeit bei 5,85 Prozent, die für die Zweitimpfungen bei 2,85 Prozent.

Pressemitteilung Sozialministerium