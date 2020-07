Halle (dpa/sa) - In Halle hat ein 26-Jähriger der Polizei ein Feuer gemeldet - und galt schon wenig später als mutmaßlicher Brandstifter. Am Samstagabend hatten aufgestapelte Baumstämme in Flammen gestanden, das Feuer breitete sich rasch bis auf eine Fläche von 500 Quadratmetern aus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Es gab eine starke Rauchentwicklung. Im Zuge der Ermittlungen habe sich der junge Mann als Tatverdächtiger herausgestellt, er wurde vorläufig festgenommen. Sein Handy und ein Feuerzeug wurden sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft prüft laut Polizei, ob ein Haftantrag gestellt wird.

Pressemitteilung