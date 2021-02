Ein Coronavirus unter dem Mikroskop. Foto: Center for Disease Control/epa/dpa/Archivbild Center for Disease Control

Magdeburg (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt sind innerhalb von 24 Stunden 267 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Zudem seien bis Dienstagnachmittag 31 weitere Menschen in Zusammenhang mit dem Virus gestorben, teilte das Sozialministerium in Magdeburg mit. Die Sieben-Tage-Inzidenz - also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche - blieb mit 82,97 ähnlich hoch wie in den vergangenen drei Tagen. Der Altmarkkreis Salzwedel rutschte als erster Kreis im Land wieder unter die 30er-Inzidenz (28,86). Zuletzt hatte Mitte November Dessau-Roßlau diese Marke unterschritten.

Im Bundesvergleich gehört Sachsen-Anhalt nach Angaben des Robert Koch-Instituts weiterhin zu den Ländern mit dem höchsten Infektionsgeschehen. Mit Stand Mitternacht wies das RKI für Thüringen einen Sieben-Tage-Wert von 101,4 aus, für Sachsen-Anhalt 79,0. Der bundesweite Schnitt liegt bei 58,7.

Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie mehr als 57 000 Corona-Fälle im Land erfasst. Unterdessen sind in Sachsen-Anhalt 111 Intensiv- und Beatmungsbetten mit Covid-19-Patienten belegt; 64 werden künstlich beatmet. Alles in allem starben den Angaben zufolge in Sachsen-Anhalt 2195 Menschen mit oder an dem Virus.

Seit dem Impfstart haben landesweit 69 364 Menschen die erste Spritze bekommen, 39 561 auch die zweite. Am Montag kamen 1842 Erstimpfungen hinzu. Die Quote für Erstimpfungen liegt landesweit bei rund 3,16 Prozent, die für die Zweitimpfungen bei 1,8 Prozent.

Übersicht des Landesamtes für Verbraucherschutz zu den Covid-19-Fällen in Sachsen-Anhalt

RKI Covid-19-Dashboard