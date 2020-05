Magdeburg (dpa) - Für 21 im Rahmen der Landarztquote Sachsen-Anhalt zu vergebenen Studienplätze sind bei der Kassenärztliche Vereinigung (KV) 277 Bewerbungen eingegangen. Darüber informierte die Vereinigung, die das Bewerbungsverfahren für Sachsen-Anhalt durchführt, am Mittwoch. Rund 200 Bewerberinnen und Bewerber erfüllen demnach die Voraussetzungen, um am weiteren Verfahren teilzunehmen.

Dieses sieht einen Studierfähigkeitstest vor, der Mitte Mai online durchgeführt wird. "Das Bewerbungsverfahren ist eine Chance für diejenigen, die Medizin studieren wollen, aber keinen Abiturschnitt von 1,0 vorweisen können. Denn hier zählen - neben der Abiturnote, die nur mit 10 Prozent gewertet wird - vor allem die Berufserfahrung und das Testergebnis", erklärte Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD). Bei dem Test werde neben der allgemeinen Studierfähigkeit die Motivation und persönliche Eignung für eine hausärztliche Tätigkeit in einer ländlichen Region geprüft.

Die Bewerber und Bewerberinnen, die einen der Studienplätze an den Universitäten Magdeburg und Halle erhalten, verpflichten sich zu einer zehnjährigen hausärztlichen Tätigkeit in Sachsen-Anhalt nach Absolvierung ihres Studiums und der Facharzt-Weiterbildung. Sachsen-Anhalt hatte als eines der ersten Bundesländer ein Landarztgesetz beschlossen und im Februar 2020 erstmals fünf Prozent der Studienplätze an den Universitäten Magdeburg und Halle im Rahmen der Landarztquote ausgeschrieben.

