Zeitz (dpa/sa) - Bei einem Streit in Zeitz (Burgenlandkreis) ist ein 29-Jähriger lebensbedrohlich verletzt worden. Im Goethepark kam des am Samstag zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Mann und einem Begleiter sowie einer Gruppe aus drei Personen, wie die Polizei mitteilte. In der Folge wurde der 29-Jährige mit einem unbekannten Gegenstand am Hals und am Rücken verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Der Täter verschwand nach dem Vorfall, die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.