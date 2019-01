Halle (dpa/sa) - Ein 29-Jähriger hat in Halle-Neustadt mehrere Geldautomaten mit einer Brechstange beschädigt. Der Mann sei von Zeugen am Sonntagabend bei dem Versuch beobachtet worden, die Automaten gewaltsam zu öffnen, teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann sei erst kurz zuvor aus dem Gefängnis entlassen worden, hieß es. Ein Drogentest fiel positiv aus.