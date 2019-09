Landsberg (dpa/sa) - Ein 30-Jähriger ist im Saalekreis auf offener Straße zusammengeschlagen und schwer verletzt worden. Der Mann wurde in der Nacht zu Samstag mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Was bei der Attacke in Landsberg genau passiert ist, muss die Polizei noch ermitteln. Das Opfer konnte bisher kaum Angaben machen, hieß es. Die Täter sind bisher unbekannt. Die Polizei bittet Augenzeugen, sich mit Hinweisen zu melden.

Mitteilung der Polizeiinspektion Halle