Berlin (dpa) - Unter dem Motto "30 Jahre Deutsche Einheit: Deine Geschichte, unsere Zukunft" startet am Dienstag ein Online-Erzählprojekt zu Erfahrungen mit der Wiedervereinigung. In 20 sogenannten "Digitalen Salons" tauschen sich Menschen aus Ostdeutschland via Videokonferenz über ihre Erlebnisse mit der Wende und der Zeit danach aus, wie das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie am Montag in Berlin mitteilte. Im ersten Erzählsalon soll es um das Thema Arbeit gehen: Wie veränderte sich das Verhältnis zum Geldverdienen seit der Wende? Welche Erfahrungen mit dem neuen Arbeitsmarkt gibt es? Ziel sei, miteinander Impulse für neue Aktivitäten und gemeinsame Projekte zu setzen, hieß es.

Die vom 16. Juni bis 27. August veranstalteten Erzählsalons werden live auf der Projekt-Webseite www.deine-geschichte-unsere-zukunft.de gezeigt. Zehn Gesprächsrunden beschäftigen sich mit überregionalen Themen wie Gesundheit, Migration und Demokratie. In den übrigen Salons geht es um Regionen wie das Erzgebirge, die brandenburgische Lausitz oder den Saale-Holzland-Kreis. Im Vorfeld konnten sich die Erzähler und Erzählerinnen online bewerben. Das Projekt wurde vom Unternehmen "Rohnstock Biografien" aus Berlin initiiert.

Projektseite mit Livestream