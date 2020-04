Magdeburg (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt sollen künftig mehr umweltfreundliche Lastenräder unterwegs sein. Mithilfe eines neuen Förderprogramms sollen die speziellen Fahrräder für den Transport von Waren, Großeinkäufen oder Kindern vor allem in den Innenstädten etabliert werden, teilte das Verkehrsministerium in Magdeburg der Deutschen Presse-Agentur mit. In diesem Jahr stünden insgesamt 300 000 Euro eines neuen Förderprogramms zur Verfügung. Gefördert würde die Hälfte der Ausgaben - maximal jedoch 1500 Euro pro Lastenrad. Voraussetzung: Der beim Landesverwaltungsamt in Halle einzureichende Förderantrag müsse vor dem Kauf gestellt und bewilligt werden. Anträge könnten ab sofort abgegeben werden.

