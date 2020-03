Halle (dpa/sa) - Ein 33 Jahre alter Mann ist in Halle wegen des Besitzes von Drogen in Untersuchungshaft gekommen. Der Mann hatte am Sonntag während einer Verkehrskontrolle sein Heil in der Flucht zu Fuß gesucht, nachdem er mit einem E-Bike angehalten worden war, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Beamten konnten den Fluchtversuch jedoch unterbinden und fanden bei der Durchsuchung des Mannes Crystal und Cannabis. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des 33-Jährigen stellte die Polizei weitere Drogen sowie Messer, Schlagringe und Pyrotechnik sicher. Ein Richter stellte am Montag einen Haftbefehl aus, der noch am gleichen Tag vollstreckt wurde.