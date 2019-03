Burg (dpa/sa) - Im Gefängnis in Burg ist ein 34 Jahre alter Insasse aus noch ungeklärter Ursache gestorben. Bedienstete der Justizvollzugsanstalt fanden den Mann am Sonntagmittag leblos in seinem Bett, wie das Justizministerium am Montag in Magdeburg mitteilte. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Gefangenen feststellen. Anzeichen eines Suizids oder eines Verbrechens habe es nicht gegeben. Nun soll die Leiche obduziert werden, um die Todesursache herauszufinden.

Der 34-Jährige war wegen Körperverletzung zu einer Haftstrafe von einem Jahr und acht Monaten verurteilt worden. Er hatte seine Haft im Mai 2018 angetreten.

Pressemitteilung