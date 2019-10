Aschersleben (dpa/sa) - In Aschersleben (Salzlandkreis) hat nach Angaben der Polizei eine 35 Jahre alte Frau ihrem 50-jährigen Lebensgefährten eine schwere Stichverletzung in den Bauch zugefügt. Die beiden seien am Mittwoch in einer Gartenlaube in Streit geraten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Nachdem die Frau den Mann attackiert hatte, rief sie selbst die Rettungskräfte. Der 50-Jährige musste sich im Krankenhaus einer Notoperation unterziehen. Die Frau wurde festgenommen und befindet sich in Polizeigewahrsam. Bei der Auseinandersetzung standen die beiden Beteiligten den Angaben zufolge unter Alkoholeinfluss.