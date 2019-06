Halle/Saale (dpa/sa) - Ein Mann ist am späten Dienstagabend in Halle mit einem Messer angegriffen und verletzt worden. Zuvor sei es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 39-Jährigen und zwei weiteren Männern gekommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Dabei sei er mit einem Messer attackiert und schwer verletzt worden. Er befinde sich in einem Krankenhaus. Ein 20-Jähriger und ein 21-Jähriger wurden vor Ort festgenommen. Worum genau es bei dem Angriff ging sei noch nicht geklärt. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags. Hauptverdächtiger sei der 20-Jährige. Gegen ihn hat die Staatsanwaltschaft Haftantrag gestellt.