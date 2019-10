Kiel (dpa/lno) - Ein 39-Jähriger aus Chemnitz soll seine Stieftochter jahrelang schwer missbraucht haben. Von Dienstag an muss sich der Angeklagte vor dem Kieler Landgericht wegen schweren sexuellen Missbrauchs und Vergewaltigung der inzwischen 15-Jährigen verantworten. Der Mann sitzt seit Februar in Untersuchungshaft.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm nach Angaben eines Gerichtssprechers vor, sich von 2013 bis 2019 zunächst in Sachsen-Anhalt und dann in Kiel an der Tochter seiner Ehefrau vergangen zu haben. Dem Angeklagten drohen dem Sprecher zufolge im Falle einer Verurteilung für jede der Taten eine Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren.

Die Ehefrau des Mannes und Mutter des Mädchens soll bei fünf der Taten nicht zu Hause gewesen sein. Zeitweise habe sie im Krankenhaus gelegen.