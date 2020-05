Magdeburg (dpa/sa) - Ein 41-Jähriger ist bei einem Streit in Magdeburg niedergestochen und später notoperiert worden. Der Mann sei aus noch ungeklärter Ursache mit einem 25-Jährigen am Donnerstagabend aneinandergeraten, teilte die Polizei am Freitag mit. Der 25 Jahre alte Angreifer habe seinem Opfer dabei mit einem unbekannten Gegenstand Stiche zugefügt. Der 41-Jährige musste noch am Abend im Krankenhaus operiert werden. Sein Zustand sei stabil, hieß es. Die Polizei stellte den Tatverdächtigen. Beamte ermitteln nun gegen den 25-Jährigen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.