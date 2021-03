Magdeburg (dpa/sa) - Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Sachsen-Anhalt hat sich von Dienstag auf Mittwoch um 423 erhöht. Wie das Sozialministerium in Magdeburg mitteilte, stieg damit die Gesamtzahl der seit Ausbruch der Pandemie nachgewiesenen Fälle auf 63 749. 2569 Menschen sind bisher an und mit dem Virus gestorben.

Die Zahl der innerhalb der vergangenen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner, die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, liegt nach Ministeriumsangaben derzeit bei 89,67; das Robert Koch-Institut (RKI) nannte am Morgen einen Wert von 82,6.

Seit dem Impfstart Ende 2020 haben demnach landesweit 132 803 Menschen die erste Spritze bekommen, 63 670 auch die zweite. Die Quote für die Erstimpfung liege derzeit bei 6,05 Prozent, die für die Zweitimpfungen bei 2,9 Prozent.

