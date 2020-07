Stendal (dpa/sa) - Nach einem Überfall auf einen Einkaufsmarkt in Stendal sitzt ein 44-Jähriger in Untersuchungshaft. Ein Haftrichter habe am Wochenende auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl erlassen, teilte die Polizei in Stendal am Montag mit. Ein ebenfalls am Tatort festgenommener 40 Jahre alter Tatverdächtiger sei wieder auf freiem Fuß, weil die Haftgründe fehlten. Ein dritter Beteiligter sei flüchtig. Nach ihm werde weiter gesucht.

Freitagabend sollen die Männer den Einkaufsmarkt überfallen haben. Kurz vor Ladenschluss betraten den Ermittlungen zufolge zwei von ihnen den Markt, bedrohten die Mitarbeiterinnen und forderten Bargeld. Ein dritter Mann soll im Fluchtfahrzeug vor dem Markt gewartet haben. Mit dem Wagen entkamen laut Polizei zwei der Männer, ein dritter lief zu Fuß weg. Polizeibeamte konnten ihn stellen. Der Fluchtwagen blieb nach dem Überfahren einer Verkehrsinsel liegen, einen der Insassen konnte die Polizei ebenfalls fassen. Der andere entkam.