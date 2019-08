Halle (dpa/sa) - Im vergangenen Jahr sind 4469 kleine Schwestern in Sachsen-Anhalt auf die Welt gekommen. Wie das Statistische Landesamt in Halle am Freitag mitteilte, hatten die neugeborenen Mädchen demnach ein oder mehrere ältere Geschwister. Weitere 253 Mädchen, die 2018 in Sachsen-Anhalt auf die Welt kamen, hatten einen Zwillingsbruder oder eine Zwillingsschwester. Zudem wurden fünf weitere Mädchen als Drilling geboren. Den Angaben nach gab es im vergangenen Jahr 17 410 Neugeborene, darunter 8538 Mädchen. Das entspricht einem Anteil von 49 Prozent, hieß es. Am 4. August ist den Angaben nach der sogenannte Tag der Schwestern.