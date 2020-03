Leuna (dpa/sa) - In Leuna (Saalekreis) hat die Polizei die Schreckschusswaffe eines 45-Jährigen sichergestellt. Der Mann habe damit zwei Männer im Alter von 21 und 16 Jahren bedroht, die sich zuvor "aggressiv" verhalten haben sollen, wie die Polizei mitteilte. Demnach hätten die beiden am frühen Samstagmorgen versucht, Zigaretten an einem Automaten zu kaufen. Da das Gerät nicht funktionierte, schlugen sie den Angaben zufolge dagegen. Der 45-Jährige vermutete laut Polizei, dass sie den Automaten aufbrechen wollten, und sprach sie an. Der 21-Jährige habe aggressiv reagiert, woraufhin der 45-Jährige die Schreckschusswaffe gezogen habe. Die jungen Männer flohen und alarmierten die Polizei. Die Beamten stellten die Waffe sicher.

PM der Polizei Halle