Teutschenthal (dpa/sa) - Rund 5000 Schweine sind bei dem Brand in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Teutschenthal (Saalekreis) am Donnerstag verendet. Ein Polizeisprecher sagte, der Sachschaden liege ersten Schätzungen zufolge zwischen vier und fünf Millionen Euro. Das Feuer sei mittlerweile gelöscht. Es gebe jedoch noch einzelne Glutnester, weshalb die Feuerwehr Brandwache halte, so der Sprecher.

Der Brand war am Donnerstagvormittag in dem Betrieb ausgebrochen, die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Zur Ursache konnten am Freitagmorgen weiterhin keine Aussagen gemacht werden. Es wird ermittelt.