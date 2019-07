Wansleben am See (dpa/sa) - Ein 54 Jahre alter Mann ist beim Baden ums Leben gekommen. Er war den Angaben nach in einem Tonloch bei Wansleben am See (Landkreis Mansfeld-Südharz) mit seiner Frau am Freitag schwimmen gegangen. Plötzlich rief er um Hilfe und ging unter, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Sofort eingeleitete Rettungsversuche blieben erfolglos. Der Mann konnte von der Feuerwehr nur noch tot geborgen werden. Möglicherweise sei der Tod durch einen Herzstillstand eingetreten, teilte die Polizei weiter mit. Dazu werde aber noch ermittelt.

Wansleben am See