Halle (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt hat es 2019 landesweit 550 archäologische Grabungen gegeben. "Die Zahl ist über die Jahre annähernd gleich geblieben", sagte Landesarchäologe Harald Meller. "Die Forschungsgrabung am Ringheiligtum in Pömmelte hat erstaunliche Ergebnisse gebracht und ist enorm wichtig für das Verständnis um die Himmelsscheibe von Nebra." Im Jahr 2020 wird die Unterwasserarchäologie mit der Erkundung und Vermessung des Arendsees (Altmark) fortgesetzt. Ebenso wird die Forschung zu den Informationswegen bezüglich des Wissens auf der Himmelsscheibe in Süditalien weiter gehen. Zudem öffnet die große Sonderausstellung zur Himmelsscheibe im November 2020 im Landesmuseum ihre Pforten.