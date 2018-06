Volgfelde (dpa/sa) - In der Altmark ist eine 57 Jahre alte Frau in ihrem Einfamilienhaus beraubt worden. Die unbekannten Täter überfielen die Frau am Donnerstagmittag im kleinen Ort Volgfelde an der B188. Einer der Täter hielt ihr einen pistolenartigen Gegenstand vor das Gesicht und zwang sie ins Bad, wo sie gefesselt wurde, wie die Polizei am Freitag in Stendal mitteilte. Die Täter durchwühlten anschließend das Haus und nahmen ein Auto der Familie mit. Die Frau konnte sich selbst befreien und die Polizei rufen. Trotz des Einsatzes eines Polizeihubschraubers und eines Fährtenhundes blieb die Suche nach den Tätern zunächst erfolglos.