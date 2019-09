Quedlinburg (dpa/sa) - Ein 58-Jähriger ist bei einem Brand in seiner Wohnung in Quedlinburg (Landkreis Harz) gestorben. Das Feuer war am Sonntagabend in der Erdgeschosswohnung aus zunächst ungeklärter Ursache ausgebrochen, wie ein Sprecher der Polizei am Montag sagte. Ein Zeuge hatte den Brand gemeldet. Die Feuerwehr öffnete gewaltsam die Wohnungstür, der Notarzt stellte wenig später den Tod des Mannes fest. Die Polizei gehe nicht von einem Gewaltverbrechen aus. Brandursachenermittler sollen nun klären, wie genau es zu dem Brand kam.