Gräfenhainichen (dpa/sa) - Ein 61 Jahre alter Autofahrer ist bei Gräfenhainichen (Landkreis Wittenberg) mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und gestorben. Sein 67 Jahre alter Beifahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 61-Jährige verlor am Samstag aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach rechts von der Fahrbahn der Bundesstraße ab. Anschließend krachte das Auto gegen einen Baum. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Die Bundesstraße musste zeitweise voll gesperrt werden.